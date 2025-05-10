В Ростовской области человек погиб в ДТП с автобусом

Один человек погиб в результате столкновения на трассе в Ростовской области легкового автомобиля и рейсового автобуса, следовавшего по маршруту Элиста - Воронеж, сообщила Госавтоинспекция по региону.

Авария произошла в ночь на 10 мая.

"На 51-м км автодороги Морозовск - Цимлянск водитель, управляя автомобилем "Ока", на затяжном правом повороте выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом "Неоплан". <...> В результате ДТП водитель "Оки" скончался на месте до приезда скорой помощи", - говорится в сообщении.

В момент ДТП в автобусе находились 52 туриста и двое водителей, возвращавшихся в Воронеж из Элисты. Никто из них не пострадал. Обстоятельства происшествия выясняются.