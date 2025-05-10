В Дагестане сгорел пассажирский автобус

Пассажирский автобус сгорел в Дагестане. Прокуратура республики организовала проверку, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

"Прокуратурой Дагестана организована проверка в связи с возгоранием пассажирского микроавтобуса. По предварительным данным, 10 мая на автодороге на территории Карабудахкентского района произошло возгорание пассажирского микроавтобуса", - говорится в сообщении.

В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства об организации пассажирских перевозок.