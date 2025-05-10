В Ленобласти загорелся автомобиль после ДТП

Массовое ДТП и возгорание легкового автомобиля произошло в субботу на федеральной трассе в Ленинградской области. Об этом сообщает 78.ru.

Сообщение о ДТП поступило 10 мая в 11:49. На трассе М-10 «Россия» у деревни Ям-Ижора столкнулись три автомобиля, одна из машин загорелась.

В соцсетях очевидцы публикуют видео с места ДТП. На кадрах одна машина объята пламенем, другие покорежены. Место ДТП заволокло черным дымом.

Информация о пострадавших уточняется. По некоторым данным, госпитализированы 2 человека.

На место прибыли пожарные, скорые и ГИБДД.

На участке возникла четырехкилометровая пробка, организовано реверсивное движение. Основной затор — в сторону Москвы. Водителям порекомендовали выбирать пути объезда.

М-10 «Россия» — магистральная автомобильная дорога общего пользования федерального значения. Она связывает Москву, Тверь, Великий Новгород и Санкт-Петербург.