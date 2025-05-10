На Кубани произошло смертельное ДТП с поездом

В Краснодарском крае произошло смертельное ДТП на железнодорожном переезде. Водитель автомобиля ВАЗ-2109 (1958 г. р.) проигнорировал запрещающий сигнал семафора и столкнулся с поездом «Ласточка».

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Авария произошла около 17:20 в Динском районе на подъезде к станице Васюринской. Мужчина скончался на месте до прибытия медиков. Пассажиры поезда не пострадали.

Обстоятельства происшествия выясняются. В МВД по региону подтвердили факт нарушения водителем правил проезда железнодорожных путей.

"Около 17:20 в Динском районе на автодороге "Подъезд к станице Васюринской" водитель 1958 г. р. за рулем ВАЗ-2109 проехал на запрещающий сигнал семафора и столкнулся с поездом "Ласточка". Водитель автомобиля скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи", - сообщило МВД по региону.

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