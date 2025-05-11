Три человека погибли в страшном ДТП

В Алтайском крае на трассе автомобиль Toyota столкнулся с КАМАЗом, три человека погибли, еще трое пострадали, проинформировала пресс-служба регионального управления МВД РФ.

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В Шелаболихинском районе около 12 часов 50 минут на 30-м километре дороги "Павловск-Камень-на-Оби - граница с Новосибирской областью" водитель Toyota, по предварительным данным, выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с встречным КАМАЗом.

В результате аварии погибли три человека - водитель и двое пассажиров. Еще три пассажира иномарки получили ранения.

По факту ДТП назначено проведение проверки.