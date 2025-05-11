На Шри-Ланке 21 человек погиб при падении автобуса в пропасть

На Шри-Ланке погиб 21 человек и ранены еще 14 при падении автобуса в пропасть на трассе Нувара-Элия — Гампола. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на заявление заместителя министра транспорта и автомобильных дорог Прасанны Гунасены.

Водитель автобуса выжил и сейчас находится на госпитализации. В момент аварии в автобусе ехали почти 50 человек. Транспортное средство принадлежит государственной автобусной компании. Что стало причиной аварии, пока не уточняется. По предварительным данным, автобус потерял управление.

До этого в Таиланде автобус с россиянами и китайцами слетел со склона высотой 15 метров. В результате ДТП пострадали девять человек.Четверо пострадавших — китайцы. Причиной произошедшего, по словам очевидцев, была узкая дорога, единственный путь выезда из двух микрорайонов в центр.