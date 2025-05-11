Пьяная автоледи повредила три автомобиля в Химках

Пьяная автолюбительница совершила наезд на три припаркованных автомобиля в подмосковных Химках.

Как сообщили «МК» в пресс-службе ГУ МВД по Московской области, 46-летняя гражданка в субботу вечером, управляя автомашиной «Вольво», совершила столкновение с тремя стоявшими машинами. От женщины пахло алкоголем, пройти медосвидетельствование она отказалась.

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Машина помещена на штрафстоянку, на женщину составлен административный протокол, материалы переданы в мировой суд.