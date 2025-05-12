В Москве перевернулся большегруз: движение парализовано

В Москве на улице Подольских Курсантов столкнулись два грузовика. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва» со ссылкой на Дептранс.

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«Авария с участием двух грузовиков произошла на улице Подольских Курсантов, в результате одна из машин перевернулась на бок», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели последствия аварии на видео. На кадрах видно, что большегруз перевернулся на проезжей части. Транспорт получил повреждения: у него разбито лобовое стекло и смят кузов.

По информации источника, в результате аварии никто не пострадал, но движение сильно затруднено и осуществляется по одной стороне из двух в обе стороны.

До этого сообщалось, что в Москве массовая авария парализовала движение автомобилей. В настоящее время уточняются причины произошедшего и информация о пострадавших. В направлении Липецкой улицы движение перекрыто, а в направлении улицы Дорожная – осуществляется по одной полосе из двух. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда.

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