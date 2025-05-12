Четыре человека пострадали в аварии с двумя легковушками на юго-востоке Москвы

Четыре человека пострадали в аварии с двумя легковыми автомобилями на юго-востоке Москвы. Об этом в понедельник, 12 мая, сообщил источник РЕН ТВ.

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Уточняется, что столкновение произошло на улице Васильцовский Стан. Пострадали водитель и два пассажира Honda, а также один человек из Kia.

В этот же день фургон загорелся на 67-м километре внутренней стороны МКАД. В результате происшествия никто не пострадал.

12 мая движение транспорта по улице Подольских Курсантов в Москве было ограничено из-за столкновения двух грузовых автомобилей. На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции.