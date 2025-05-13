ДТП с участием трех машин произошло на переезде в Подольске

Как стало известно из сообщения телеграм-канала «Подольск», легковая машина получила серьёзные повреждения и оказалась в буквальном смысле «спрессованной» между двумя фурами.

© runews24.ru

К месту оперативно прибыли сотрудники экстренных служб, чтобы устранить последствия ДТП и освободить проезд. Информации о состоянии водителя легковушки на данный момент нет, официальные органы ситуацию пока не прокомментировали.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подвел итоги «Месяца чистоты» в Подмосковье. Также в Городском округе Пушкинский планируют построить новую котельную.