Россиянка попала сразу под два автомобиля

В Улан-Удэ 27-летняя девушка-пешеход попала под два автомобиля. Об этом сообщается в Telegram-канале МВД Бурятии. Авария произошла на улице Лимонова.

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«По предварительным данным, сегодня около 17.00 32-летний водитель автомобиля Lexus, совершила наезд на пешехода вне зоны пешеходного перехода. Девушка от удара отлетела, после чего ее задел автомобиль Honda Stepwgn», — отмечается в сообщении.

Пострадавшую госпитализировали с тяжелыми травмами. На место ДТП прибыли сотрудники Госавтоинспекции, которые зафиксировали обстоятельства происшествия. На опубликованных кадрах видны следы крови на асфальте перед Lexus, у автомобиля смят капот с левой стороны и повреждена фара. У стоящего рядом минивэна Honda разбито боковое стекло.