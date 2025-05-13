На МКАД водитель легкового автомобиля потерял управление на срезе асфальта, врезался в отбойник и перевернулся. Видеозапись ДТП опубликовал Telegram-канал «СпецДорПроект».

«Попытался пролететь через срез асфальта. Срезы асфальта проезжать надо ровно, без перестроений. Иначе — результат на видео», — отмечается в публикации.

Авария произошла 22 апреля на 103-м километре МКАД. На кадрах видно, что серебристый хетчбэк движется в четвертом ряду скоростной трассы. Приблизившись к участку, на котором дорожные службы срезали верхний слой асфальта, водитель перестроился вправо, но зацепил левыми колесами образовавшийся бортик.

После этого водитель не справился с управлением и машину отбросило в левый ряд на разделительный отбойник. Автомобиль ударился о него и взлетел в воздух, после чего ударился о столб. Затем автомобиль перевернулся. На попавшем в кадр дорожном знаке видно, что в районе проведения ремонтных работ было установлено ограничение скорости в 80 км/ч.