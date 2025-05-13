Сын чемпиона мира по боксу попал в ДТП в Подмосковье

Сын чемпиона мира по боксу Александра Бахтина Захар попал в ДТП в Балашихе. Об этом сообщает «Газета.ру».

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Отмечается, что в машине также находилась подруга Захара Софья. Согласно предварительной информации, ДТП произошло из-за того, что сын спортсмена не смог справиться с управлением и врезался в здание торгового центра.

В результате Захар и Софья были госпитализированы. Состояние девушки оценивается как тяжелое. В отношении сына спортсмена было заведено уголовное дело по статье «Нарушение ПДД, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью». Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Ранее ДТП с участием трех автомобилей произошло на МКАД.