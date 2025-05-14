Мотоциклист сбил пешехода на юго-западе Москвы

Женщина погибла в результате ДТП с мотоциклистом на проспекте Вернадского на юго-западе Москвы. Об этом в среду, 14 мая, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы.

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— (...) на пересечении проспекта Вернадского и улицы Кравченко водитель мотоцикла «Ямаха» совершил наезд на женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора, — говорится в публикации в Telegram-канале.

Других подробностей столкновения не приводится. Движение в сторону области затруднено. Водителей призвали выбирать пути объезда.

Ранее мотоциклист сбил шестилетнего ребенка в Москве на Ленинском проспекте. Ребенка увезли в реанимацию. Мотоцикл был без номеров.