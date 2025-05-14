Видео дня: мужчина без прав перепрыгнул огромный провал на дороге

В Благовещенске арестован водитель, «перелетевший» через разрытую коммунальщиками дорогу, пытаясь скрыться от полиции. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Амурской области.

По данным пресс-службы, инцидент произошел 14 мая на перекрестке улиц 50 лет Октября – Амурская, где идут ремонтные работы. Водитель «Lexus LS600» на большой скорости попытался скрыться от экипажа ДПС.

«Он совершил наезд на ограждение, перелетел через перекоп, снес ограждения после него и, проехав около 100 метров, совершил наезд на временный дорожный знак, а затем на бордюрный камень», - уточнили в суде.

При этом, по информации объединенной пресс-службы судов Амурской области, водитель был в ноябре 2023 года лишен права управлять автомобилем на 1,5 года, но «должных выводов для себя не сделал».

«Мировой судья признал Химеру В.И. виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему наказание – 14 суток административного ареста», - отмечается в сообщении.

Ранее в Дагестане на 15 суток был задержан блогер, который ради съемки видео посадил за руль двигающейся машины манекен из алюминиевых банок. Блогер заявил, что снимал ролик для конкурса. По его словам, в автомобиле находился еще один человек, который пересел на водительское место сразу, как ее покинул он.