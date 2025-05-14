Электромобиль Xiaomi выдержал падение грузовика

Электромобиль SU7 Max компании Xiaomi сумел пережить серьезное ДТП с участием грузовика, сохранив целостность силового каркаса кузова и работоспособность электроники. Об этом пишет CarNewsChina.

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По данным владельца SU7 Max, автомобиль был припаркован, когда в него врезался потерявший управление грузовик. Обе машины упали с возвышенности, причем грузовик приземлился на Xiaomi, что привело к тотальным повреждениям.

Однако, несмотря на то, что у электрокара были разбиты стекла, смяты кузовные панели и оторван бампер, он сохранил геометрию силового каркаса кузова. Владельцу не только удалось без использования специализированных средств открыть все двери машины, но и отдать голосовую команду на открытие «переднего багажника».

«Владелец был настолько впечатлен, что отметил в соцсетях генерального директора Xiaomi Лэй Цзюня и заявил, что «купит еще один автомобиль», несмотря на неудачный опыт», - говорится в статье.

Ранее корпорация опубликовала видео, на котором директор Xiaomi Лэй Цзюнь лично провел «распаковку» первого электромобиля компании - SU7 Max. В ролике он открыл дверь с помощью NFC-чипа, прислонив часы к машине. Электромобиль после этого сразу применил настройки для конкретного водителя. Также после открытия сработал доводчик водительской двери. Цена новинки держалась в секрете и была объявлена на презентации машины, которая состоялась 28 марта 2024 года, на тот момент она составила 215 900 юаней (около 3 млн рублей).