В Люберцах мужчина на электросамокате влетел под колеса иномарки

Поздно вечером в среду, 14 мая, на пешеходном переходе в подмосковных Люберцах россиянин на электросамокате влетел под колеса иномарки. Об этом рассказали в Telegram-канале «Мои Люберцы».

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Авария произошла на улице Кирова, напротив дома № 49, когда водитель легкового автомобиля проезжал пешеходный переход. Очевидцы сообщили, что в этот момент под колеса авто выехал самокатчик. Водитель транспортного средства не успел затормозить.

Информации о том, в каком состоянии находится владелец электросамоката, пока нет. Полиция выясняет обстоятельства аварии.

Ранее сообщалось, что москвич украл электросамокат стоимостью 140 тысяч рублей. Преступника засекли по камерам видеонаблюдения. Выяснилось, что ранее он уже был судим.