Мотоциклист на высокой скорости столкнулся с лосем в Ленобласти

В Ленинградской области мужчина на мотоцикле на высокой скорости столкнулся с лосем и погиб. На месте аварии также была легковушка – у нее повреждена передняя часть.

В Сети появилась информация о страшном ДТП, произошедшем во Всеволожском районе Ленинградской области. Мотоциклист на высокой скорости столкнулся с лосем, выбежавшим на проезжую часть. От удара мотоцикл вспыхнул – это запечатлено на видео. По данным источника, и водитель, и лесное животное погибли.

Также, по словам очевидцев, на месте происшествия оказалась и легковая машина – у нее разбита передняя часть, однако неизвестно, как именно она принимала участие в дорожной аварии.

По данным Telegram-канала Mash на Мойке, сейчас стражи порядка устанавливают все детали и обстоятельства произошедшего.