На МКАДе произошло крупное ДТП

В районе съезда под номером 71 на внешней стороне 71-го километра МКАД произошло столкновение четырех легковых автомобилей. Об этом проинформировал Департамент транспорта Москвы в своем телеграм-канале.

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После столкновения одна из машин перевернулась. В настоящий момент информация о наличии пострадавших уточняется, на месте аварии работают экстренные службы.

В связи с произошедшим дорожно-транспортным происшествием движение на данном участке затруднено на протяжении 3 километров и осуществляется по 3 полосам из 5 доступных.