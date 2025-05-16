Легковушка на полном ходу врезалась в фуру на трассе под Екатеринбургом

На Пермском тракте утром 16 мая произошло серьезное ДТП. Около 6.30 в районе Первоуральска Nissan Terrano врезался в стоявшую на обочине фуру Volvo с полуприцепом. Удар был такой силы, что легковая машина частично оказалась под полуприцепом.

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В больницу Первоуральска с различными травмами госпитализировали 69-летнего водителя легковой машины, рассказали в областной ГИБДД.

Движение на месте аварии осуществлялось по одной полосе.