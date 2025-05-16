На трассе Екатеринбург - Серов произошло крупное ДТП с автобусом

Около 11 утра на 142 километре трассы Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов в автокатастрофе погибли двое человек, еще одна женщина серьезно ранена.

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"По предварительной версии, водитель ВАЗ-2114, ехавший от Екатеринбурга в сторону Кушвы, нарушил ПДД, оказавшись на встречной полосе. Он столкнулся сначала с пассажирским автобусом Mercedes, который направлялся в Миасс, а затем с КамАЗом", - сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

Водитель и пассажир легковушки погибли. Еще одна пассажирка из этой машины госпитализирована. Водитель автобуса и восемь его пассажиров (работники ехали на вахту) не пострадали.

На месте аварии работает начальство Нижнетагильского ОВД и следователи. Движение временно организовано по одной полосе.

Между тем

На 332 километре трассы Пермь - Екатринбург рано утром также случилась авария: столкнулись Nissan Terrano и грузовик с полуприцепом. Водитель кроссовера с травмами госпитализирован в Первоуральск.