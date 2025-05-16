Стало известно, кто насмерть сбил актрису из «Москва слезам не верит»

Никулинский суд отправил под домашний арест мотоциклиста, который насмерть сбил актрису Елену Земляникину. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

«За рулем мотоцикла находился 47-летний Сергей Г. Он работает администратором в ресторане. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотиков и грабеж», — передает издание.

Против него возбудили уголовное дело.

До этого сообщалось, что смерть актрисы Елены Земляникиной, сыгравшей в «Москва слезам не верит», попала на видео — женщину сбил мотоцикл.

Дептранс опубликовал видео с ДТП, в котором погибла актриса Земляникина

По первоначальным данным, полученным от пресс-службы Московского городского педагогического университета (МГПУ), стало известно, что Елена «трагически погибла». В храме Архангела Михаила и Марии Египетской, где служила актриса, сообщили, что она погибла «при трагических обстоятельствах, ДТП».

В ГАИ отмечали, что женщина переходила дорогу на красный сигнал светофора.