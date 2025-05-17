В российском регионе произошло массовое ДТП с машиной полиции и скорой

Массовое ДТП с участием машины полиции и скорой произошло в российском регионе. Об этом сообщает РЕН ТВ.

© Lenta.ru

По данным канала, происшествие случилось в ночь на 17 мая возле торгового центра «Атолл» в городе Кстове в Нижегородской области. Полицейский автомобиль столкнулся с Lada Priora, в результате чего также получили повреждения машина скорой помощи, Porsche Cayenne, «Газель» и велосипед.

Трое человек были доставлены в больницу, еще один человек от полученных травм не выжил.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП.

Ранее стало известно, что актрису Елену Земляникину, сыгравшую в фильме «Москва слезам не верит», сбил мотоцикл в Москве. В результате ДТП она получила тяжелые травмы, спасти ее не удалось.