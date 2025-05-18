Массовое ДТП произошло на юге Москвы

Массовая автомобильная авария произошла на Балаклавском проспекте в Москве, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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«Массовое ДТП произошло на Балаклавском проспекте. По предварительной информации, столкнулось больше 4 машин, есть пострадавшие», — говорится в сообщении агентства.

До этого сообщалось, что на МКАД произошло массовое ДТП с участием четырех автомобилей.