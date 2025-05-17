Водитель мотоцикла Honda погиб в ДТП на МКАД в результате наезда на стоящий из-за технической неисправности автомобиль. Об этом сообщили в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.

"По предварительным данным на 26-м км внешней стороны МКАД водитель мотоцикла Honda совершил наезд на стоящий из-за технической неисправности автомобиль Honda. Мужчина - водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее в столичном департаменте транспорта сообщили, что движение в районе ДТП затруднено, автомобилистам рекомендовали выбирать пути объезда.