В Раменском районе в ДТП пострадали 14 человек

В Раменском районе Подмосковья 14 человек получили травмы в результате ДТП с участием автобуса. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре Московской области.

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"По предварительным данным, сегодня днем около 15:00 мск на 36-м километре трассы М-5 "Урал" произошло столкновение грузовика с автомобилем Kia Sportage, оба водителя остановились, чтобы выставить аварийный знак. В этот момент в стоящие автомобили въехал рейсовый автобус", - сообщили в ведомстве.

В результате происшествия травмы различной степени тяжести получили 14 человек - пассажиры и водитель автобуса, в том числе двое несовершеннолетних. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.