Число пострадавших в ДТП с автобусом в Подмосковье возросло

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Раменском муниципальном округе возросло до 14 человек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Подмосковья.

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По данным ведомства, травмы различной степени тяжести получили 14 человек — пассажиры и водитель автобуса. Им оказывается медицинская помощь. Прокуратура проконтролирует установление обстоятельств произошедшего.

ДТП произошло в районе деревни Кулаково. Автобус, который следовал по маршруту Озеры — Котельники, на высокой скорости врезался в фуру. Основной удар пришелся на переднюю часть автобуса.