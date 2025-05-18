Два автомобиля столкнулись в Лефортовском тоннеле

ДТП с участием двух автомобилей произошло в Лефортовском тоннеле, в результате одна машина перевернулась. Об этом в воскресенье, 18 мая, сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта.

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Источник «Вечерней Москвы» в экстренных службах сообщил, что в результате ДТП есть один пострадавший.

На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Движение затруднено на 1,2 километра.

— Пожалуйста, выбирайте пути объезда, — говорится в публикации Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

Утром 15 мая на Юго-Восточной хорде в Москве загорелся грузовик. К месту происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. Площадь пожара составила 42 квадратных метра. На месте пожара работали пять огнеборцев и одна пожарная машина. Спустя время огонь удалось потушить.