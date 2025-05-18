В Тыве в ДТП пострадали пять человек

Легковой автомобиль перевернулся на трассе в Республике Тыва. В результате происшествия пострадали пять человек, сообщили в региональном главке МЧС.

Авария произошла на 5-м км автодороги Чаа-Холь - Ак-Дуруг.

"Произошло опрокидывание автомобиля ВАЗ-2114. Сотрудники МЧС России проводили работы по деблокировке пострадавшей женщины 35 лет из автомашины. А также провели обесточивание транспортных средств для недопущения вспышки паров горючих материалов. В результате ДТП травмированы пять человек, детей нет", - сказано в сообщении.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства и причину автоаварии.