Пьяный мужчина сбил россиянку с ребенком на эскалаторе в Москве

В Москве пьяный мужчина сбил 41-летнюю женщину с пятилетним ребенком на эскалаторе станции «Чернышевской». Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел накануне вечером. Мать с сыном стояли на эскалаторе, когда на них сверху упал пьяный мужчина. После этого он сразу скрылся с места.

Потерпевших госпитализировали. У женщины закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытый перелом надколенника, ушибы поясничного отдела позвоночника, а также ушибы и множественные ссадины головы. У несовершеннолетнего — повреждение руки.

По факту произошедшего проводится проверка.

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