Мотоциклист погиб в ДТП с учебным автомобилем на Кубани

Днем воскресенья в Тимашевском районе Кубани произошло смертельное ДТП. Предварительно установлено, что на 58-м километре трассы Краснодар — Ейск мотоциклист на Suzuki не выдержал безопасную дистанцию и влетел в учебный Hyundai Accent.

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Жертвой аварии стал водитель двухколесного транспорта. 34-летний мужчина скончался по дороге в больницу. Еще два человека — 27-летний пассажир мотоцикла и 50-летний пассажир иномарки — получили травмы, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

Ранее сообщалось, что иномарка сбила детсадовца во дворе многоэтажки в Сочи.