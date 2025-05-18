В Орехово-Зуеве в ДТП пострадали четыре человека

Четыре человека, в том числе двое детей, получили травмы в ДТП на трассе М-12 в Орехово-Зуеве.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"Примерно в 15:40 на 87-м км автодороги М-12 произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель 2000 года рождения, управляя грузовым автомобилем "Ситрак", совершил попутное столкновение со стоящей в правой полосе дороги легковой машиной "Тойота", - сообщили в ведомстве.

В результате ДТП водитель и трое пассажиров легковушки, среди которых двое детей 2022 и 2023 годов рождения, с травмами доставлены в медицинское учреждение.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.