В российском регионе четыре человека пострадали в ДТП со скорой и легковым авто

В Изобильненском районе Ставропольского края произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием машины скорой помощи и легкового автомобиля. По предварительным данным Госавтоинспекции, водитель «Лады Калины» выехал на встречную полосу, где столкнулся со спецтранспортом. В результате аварии пострадали четыре человека: оба водителя, пассажир легковушки и пассажир скорой помощи.

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Все пострадавшие были оперативно доставлены в Изобильненскую районную больницу для оказания медицинской помощи. По информации правоохранительных органов, на момент ДТП ни один из водителей не находился в состоянии алкогольного опьянения. Точные обстоятельства аварии, включая возможные причины выезда «Лады» на встречную полосу, устанавливаются. Сотрудники ГАИ продолжают разбирательство.