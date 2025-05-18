Мотоциклист врезался в полицейскую машину в российском городе

Полицейский автомобиль вылетел на перекресток после того, как в него врезался мотоцикл на большой скорости. Об этом сообщает РЕН ТВ в Telegram-канале.

Отмечается, что в результате аварии у сотрудника правоохранительных органов остановилось сердце, но его удалось запустить. Пострадавшего госпитализировали.

Ранее сообщалось, что в Чувашии автомобиль сбил трех пешеходов, в том числе подростка. Медицинское освидетельствование показало, что виновник ДТП был трезв.

До этого стало известно о ДТП в Нижегородской области: полицейский автомобиль столкнулся с Lada Priora, в результате чего также получили повреждения машина скорой помощи и еще несколько авто. Один человек от полученных травм не выжил, еще трое были доставлены в больницу.