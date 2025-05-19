Под Пермью пять человек сгорели заживо в автомобиле

Пять молодых людей погибли в страшном ДТП под Пермью.

Как сообщается в телеграм-канале "Пермь 360", автомобиль Geely Emgrand, за рулем которого находился 20-летний водитель, участвовал в уличных гонках. На высокой скорости водитель потерял управление и столкнулся с фурой. После удара легковой автомобиль загорелся и взорвался. Видеозапись произошедшего предоставили очевидцы ДТП. На кадрах видно, как полыхает машина с людьми внутри.

В салоне Geely находились три девушки и два парня. Все они погибли на месте. Предположительно, молодые люди вели прямую трансляцию гонки. Обстоятельства трагедии выясняются.

Госавтоинспекция Пермского края пока не прокомментировала инцидент.

Ранее сообщалось о жутком ДТП в Калмыкии с семью погибшими.

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