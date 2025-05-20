В Новосибирске автомобиль вспыхнул во время движения

В Новосибирске водитель пострадал во время взрыва автомобиля. Об этом сообщает ACT-54 Black.

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Инцидент произошел на улице Зорге. На кадрах заметно, как Hyundai Solaris проезжает мимо подъезда, но в какой-то момент происходит хлопок и автомобиль загорается.

На место прибыли сотрудники МЧС, они ликвидировали возгорание менее чем за десять минут. По предварительной информации, мужчина за рулем получил ожоги. Сейчас водитель находится на амбулаторном лечении. По словам местных жителей, он работает таксистом.

Предположительно, причиной взрыва стала утечка газа. На данный момент сотрудники МЧС устанавливают точную причину и обстоятельства произошедшего.

До этого в Ленинградской области автомобиль загорелся на проезжей части после ДТП. В Тосненском районе региона столкнулись четыре машины, одну из которых охватил огонь. Девушка за рулем попала в больницу вместе с еще одним водителем.

Ранее в Петербурге на видео попал полыхающий на парковке автомобиль.