Блогер Милана Хаметова попала в ДТП

Блогер Милана Хаметова рассказала в своем Telegram-канале, что попала в дорожно-транспортное происшествие на трассе между Красноярском и Кемерово. По словам Хаметовой, инцидент произошел 17 мая по вине пьяного водителя. Он вылетел на встречную полосу и протаранил автомобиль, в котором ехали ее коллеги.

© Вести Подмосковья

«Основной удар пришелся на машину моих ребят танцоров и звукорежиссера. Со мной все хорошо, мы ехали во второй машине сразу следом за нашими ребятами, благодаря быстрой реакции нашего водителя и тому, что мы все были пристегнуты, не случилось ничего страшного», — сообщила Хаметова.

Ранее в прокуратуре Истры сообщили, что взяли на контроль проверку по факту несвоевременного реагирования специальных служб на травмирование лосенка в результате ДТП. Подробнее – в материале издания «Вести Подмосковья».