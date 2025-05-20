Большегруз смял легковушку в Кущевском районе

Смертельное ДТП произошло в Кущевском районе вечером 19 мая. Большегруз на трассе «М-4 Дон» смел на скорости остановившуюся Honda.

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По предварительным данным, водитель большегруза Renault, следовавшего из Ростова-на-Дону в сторону Краснодара, не справился с управлением и допустил столкновение с легковым автомобилем. По информации полиции, ее водитель был вынужден остановиться на проезжей части. Удар оказался настолько сильным, что оба находившихся в Honda человека получили тяжелые травмы. Медики доставили их в больницу, однако пассажира легковушки спасти не удалось, уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства аварии уточняются. На месте работали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа.

Ранее «Кубань Информ» писал, что в Тимашевском районе мотоциклист погиб в ДТП с учебным автомобилем. Еще два человека пострадали.