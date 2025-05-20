Лосенок, который пострадал в результате ДТП в Подмосковье, пока в ослабленном состоянии, говорить о его перевозке на реабилитацию рано. Об этом сообщается в Telegram-канале национального парка «Лосиный остров».

«Наши специалисты вернулись из клиники. С лечащими ветеринарами осмотрели животное, обсудили план лечения. Судя по его ослабленному состоянию, о новой транспортировке говорить преждевременно, животное должно окрепнуть», – говорится в публикации.

Подчеркивается, что на Лосиной биостанции все готово для нового обитателя. «Мы готовы в любой момент принять животное. Ожидаем новостей, как прошла вторая операция по восстановлению и укреплению костей поврежденных конечностей. Она покажет, сколько времени может потребоваться на дальнейшее лечение и когда животное можно готовить к переезду», – добавили в «Лосином острове».

Как сообщало ранее Агентство городских новостей «Москва», 18 мая в муниципальном округе Истра водитель автомобиля Subaru сбил лосенка, целые сутки животному с переломанными ногами не оказывали помощь. Вечером 19 мая лосенка доставили в ветклинику в Дмитрове для проведения операции.