В Подмосковье на трассе взорвался McLaren. Водитель спорткара сломал руку, пассажир отделался легкими ссадинами, пишет Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел во вторник, 20 мая, под Одинцово, на платной дороге в сторону Москвы. Автомобиль на большой скорости врезался в отбойник, отлетел на противоположную сторону дороги, снова ударился, остановился и загорелся.

Водитель и пассажир смогли самостоятельно выбраться из машины.

Подростку вынесли приговор за смертельное ДТП под Волгоградом

Позже произошел взрыв. По словам очевидцев, обломки авто усыпали три встречные полосы и задели других участников движения.

По предварительным данным, за рулем спорткара находился 44-летний гонщик Василий Куденко. Он участвовал в различных заездах в классе Unlim 500+.

Стоимость сгоревшей машины, по данным сервисов, составляет от 21 до 37 млн рублей, в зависимости от года выпуска и комплектации.