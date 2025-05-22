В Волгоградской области КамАЗ врезался в машину спецтехники

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К счастью, в ДТП с участием крупногабаритной техники, которое произошло утром 22 мая под Волгоградом, обошлось без пострадавших.

В Волгоградской области КамАЗ врезался в машину спецтехники
© РИА Новости

По предварительной информации, предоставленной пресс-службой ГУ МВД по Волгоградской области, 22 мая около 08-00 часов утра на 2-м пусковом комплексе через реку Волга в Среднеахтубинском районе региона водитель грузового автомобиля «КАМАЗ» потерял контроль над машиной, не справился с управлением грузовиком и влетел в автомобиль спецтехники - КДМ. 

К счастью, по данным ведомства, в результате ДТП жертв и пострадавших нет.

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