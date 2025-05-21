Land Cruiser на большой скорости сбил медведя на трассе

Шокирующие кадры опубликовала полиция Медвежьегорска (Карелия). Все произошло 20 мая на трассе Санкт-Петербург - Мурманск. Водитель Toyota Land Cruiser не успел затормозить из-за слишком высокой скорости, сообщает karelinform.ru.

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Косолапый, оказавшийся на проезжей части, попал под колеса внедорожника. Судя по снимкам с места происшествия, это был не слишком большой молодой медведь. Травмы, полученные им при столкновении, оказались смертельны.

По оценкам специалистов, в Республике Карелия обитает более 3 тысяч медведей.

Тех же, кого подозревают в намеренном жестоком обращении с животными, могут направить на психиатрическую экспертизу. Такой законопроект уже внесен в Госдуму. По мнению депутатов, жестокое обращение с животными может быть признаком серьезных психологических проблем и сигналом агрессивного поведения по отношению к людям в будущем.