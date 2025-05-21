В Ростове водитель попал в ДТП из-за прорыва водопроводной сети

В Ростове на улице Толмачева водитель автомобиля попал в ДТП из-за порыва на водопроводной сети. Вода размыла грунт и повредила дорожное покрытие. Об этом сообщает городской департамент ЖКХ и энергетики в своем телеграм-канале.

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«Специалисты Ростовводоканала оперативно организовали работы по устранению аварийной ситуации», – пишет источник.

Поврежденный участок дороги огородили сигнальными конусами. Ремонт трубопровода планируют закончить сегодня до 18:00.

Водоснабжение в домах местных жителей не отключают. Ситуацию поставили на контроль городской администрации.

Ранее сообщалось, что на участке трассы М-4 «Дон» стало движение из-за перевернувшегося грузовика с фруктами и ягодами.