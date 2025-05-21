На эстакаде на Новокуркинском шоссе в Москве загорелся автобус, его уже потушили. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

На представленных каналом кадрах виден автобус, который полностью охвачен огнем. В небо поднимается столб черного дыма.

«Площадь возгорания составила около 15 квадратных метров. Пострадавших нет», — говорится в тексте.

Отмечается, что пожарные уже потушили автобус. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В Москве загорелся автомобиль такси

По данным столичного Дептранса, в связи с ДТП в районе дома №1 движение в сторону области по Новокуркинскому шоссе перекрыто и затруднено на 1,8 километра. Автовладельцев призвали выбирать пути объезда.