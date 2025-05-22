Выскочившего на дорогу лося сбила иномарка в Новосибирске

В четверг утром в Новосибирске Skoda Octavia сбила перебегавшего дорогу лося. На месте ЧП сейчас работают правоохранители, уже поставившие в известность о случившемся уполномоченные по защите животного мира организации.

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Как сообщает РИА Новости, инцидент произошел на улице Выборной. По предварительным данным, лось в результате столкновения с легковушкой получил травмы задних ног, не может передвигаться.

"Лось пересекал проезжую часть, водитель не успел вовремя среагировать", - сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения (ГКУ НСО ЦОДД).

В центре добавили, что оформлено ДТП, сейчас ожидается приезд специалистов из министерства природных ресурсов и экологии региона для оказания помощи лосю.