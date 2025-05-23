В Калининградской области школьный автобус с детьми попал в ДТП

В Нестеровском районе Калининградской области в ДТП попал школьный автобус, в котором находились 28 детей. К счастью, никто из них не пострадал, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

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По предварительным данным, 23 мая в 08.10 водитель школьного автобуса, выезжая со второстепенной дороги, не уступил дорогу автомобилю Opel, который двигался по главной дороге. В результате этого оба тарнспортных средства столкнулись.

Автобус, предназначенный для перевозки детей видеорегистратором не оснащен.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.