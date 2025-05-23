В Екатеринбурге автобус сбил инвалида-колясочника

В Екатеринбурге инвалид-колясочник оказался под колесами автобуса и попал на видео. Об этом сообщает e1.ru.

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Инцидент произошел днем 22 мая на пересечении улиц Челюскинцев и Свердлова. Предварительно, инвалид-колясочник пытался объехать стоящий автобус, когда автомобили стояли на перекрестке и ожидали зеленый сигнал светофора — после того, как он загорелся, водитель общественного транспорта начал движение и сбил мужчину, который в этот момент находился прямо перед автобусом.

Пострадавшего около 20 минут извлекали из-под колес автобуса. Его доставили в больницу, врачи осматривают пострадавшего.

В настоящее время проводится проверка по факту ДТП. Детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.

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