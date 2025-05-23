В массовой аварии под Волгоградом погибли 5 человек

Родной город

ДТП произошло в минувший четверг на 6-м км трассы Жирновск – Рудня – Вязовка – Михайловка – Кумылженская – Вешенская.

Под Волгоградом произошло массовое ДТП
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По данным ГУ МВД России по региону, 22 мая примерно в 22.15 на региональной автодороге в Жирновском районе 23-летний водитель «Лады Калины» выехал на полосу встречного движения. В результате маневра произошло лобовое столкновение с двумя встречными автомобилями, «Ладой-111830» и ВАЗ-21124.

По сообщениям регпрокуратуры, в результате ДТП погибли 5 человек: водитель автомобиля «Лада Калина», его пассажиры (28-летняя женщина и 18-парень), 21-летний водитель «Лады-111830» с 20-летней пассажиркой. 23-летний водитель ВАЗа и 23-летняя девушка, находящаяся в салоне этой машины, получили травмы.

По факту ДТП следователем Отдела МВД России по Жирновскому району возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим автомобилем, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц). Ход расследования взяла на контроль прокуратура Волгоградской области.

ДТП
Lada Kalina
Lada
МВД России