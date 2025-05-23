Под Волгоградом произошло массовое ДТП

ДТП произошло в минувший четверг на 6-м км трассы Жирновск – Рудня – Вязовка – Михайловка – Кумылженская – Вешенская.

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По данным ГУ МВД России по региону, 22 мая примерно в 22.15 на региональной автодороге в Жирновском районе 23-летний водитель «Лады Калины» выехал на полосу встречного движения. В результате маневра произошло лобовое столкновение с двумя встречными автомобилями, «Ладой-111830» и ВАЗ-21124.

По сообщениям регпрокуратуры, в результате ДТП погибли 5 человек: водитель автомобиля «Лада Калина», его пассажиры (28-летняя женщина и 18-парень), 21-летний водитель «Лады-111830» с 20-летней пассажиркой. 23-летний водитель ВАЗа и 23-летняя девушка, находящаяся в салоне этой машины, получили травмы.

По факту ДТП следователем Отдела МВД России по Жирновскому району возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим автомобилем, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц). Ход расследования взяла на контроль прокуратура Волгоградской области.