Тягач протаранил два легковых автомобиля в Костромской области

Костромская госавтоинспекция разбирается в обстоятельствах дорожной аварии, в которой погибли два и получили ранения пять человек.

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23 мая на 117-м километре автодороги Кострома - Шарья - Киров - Пермь в Островском районе водитель тягача Renault Premium с полуприцепом выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с автомобилями Renault Arkana и Renault Sandero.

В результате 44-летняя пассажирка Renault Arkana скончалась на месте, 20-летний водитель этой машины умер при транспортировке в больницу. Кроме того, различные телесные повреждения получили еще два пассажира Renault Arkana и три пассажира Renault Sandero.

На месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции. Как сообщили в региональном УМВД, полицейские должны установить все обстоятельства аварии.