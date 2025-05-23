На Тайване водитель Porsche протаранил магазины из-за жены

На Тайване мужчина врезался на Porsche в магазины, заподозрив, что жена изменяет ему с другом, сообщает Mustsharenews.

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Недавно 30-летний Чжун заподозрил, что жена встречается с его бывшим другом Лю. Утром 21 мая он сел за руль своего автомобиля, запустил прямую трансляцию в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и отправился к дому в Саньи, где ранее проживал Лю.

В порыве ярости Чжун сначала протаранил два автомобиля BMW, которые, как он считал, принадлежат его сопернику, а затем несколько раз врезался в металлические ставни и ворота ближайших магазинов.

Полиция обнаружила на месте происшествия разбитый Porsche. Владелец магазина морепродуктов рассказал, что Чжун приходил к нему несколько раз с требованием указать местонахождение Лю, но он не смог ему помочь. Виновник ДТП уже арестован и сейчас находится под следствием.

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